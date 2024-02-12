Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl ve Ghezzal'ın dönüş tarihi belli oldu

Kaynak: Sabah
Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl ve Ghezzal'ın dönüş tarihi belli oldu
Rachid Ghezzal ve Tayfur Bingöl'ün sahalara ne zaman döneceği netlik kazandı.

Beşiktaş'ta üst üste gelen sakatlık haberleri kulüpte can sıktı.

Siyah-beyazlı ekipte son olarak sakatlanan Tayfur Bingöl ve Rachid Ghezzal'ın sahalara ne zaman döneceği netleşti.

TAYFUR 2 AY UZAK KALACAK
31 yaşındaki oyuncu Tayfur Bingöl'un uyluk iç adalesinde kanama ve tam kat yırtık tespit edildiği açıklanmıştı.

Futbolcunun 2 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

GHEZZAL İSE 2 HAFTA YOK
Bir diğer sakat isim olan Ghezzal'ın ise sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem belirlenmişti.

Cezayirli yıldızın tedavisi ise 2 hafta sürecek.

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