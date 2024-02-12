Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl ve Ghezzal'ın dönüş tarihi belli oldu

Beşiktaş'ta üst üste gelen sakatlık haberleri kulüpte can sıktı.
Siyah-beyazlı ekipte son olarak sakatlanan Tayfur Bingöl ve Rachid Ghezzal'ın sahalara ne zaman döneceği netleşti.
TAYFUR 2 AY UZAK KALACAK
31 yaşındaki oyuncu Tayfur Bingöl'un uyluk iç adalesinde kanama ve tam kat yırtık tespit edildiği açıklanmıştı.
Futbolcunun 2 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.
GHEZZAL İSE 2 HAFTA YOK
Bir diğer sakat isim olan Ghezzal'ın ise sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem belirlenmişti.
Cezayirli yıldızın tedavisi ise 2 hafta sürecek.
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