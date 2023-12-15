Arda Güler'e bir kadın arabasında saldırdı. Benimle yat diye yalvardı

Kaynak: Haber Merkezi
Real Madrid'de sakatlığını atlatan ve bireysel antrenmanlarını sürdüren Arda Güler'e, bugün yapılan idman sonrası bir kadın taraftardan ilginç bir teklif geldi.

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve sakatlıklardan dolayı bir türlü forma şansı bulamayan Arda Güler, sakatlığını atlattı ve çalışmalara başladı.

Genç milli yıldız, Real Madrid'in bugün yaptığı antrenmanda yer aldı.

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İMZA DAĞITIRKEN İLGİNÇ BİR TEKLİF ALDI
Arda, bugün yapılan idmanın ardından taraftarlara imza dağıttı. İmza dağıttığı sırada Arda'ya yapılan ilginç teklif, oyuncuyu şoke etti.

Bir kadın taraftar Arda Güler'e, "Seni çok beğeniyorum, benimle cinsel ilişkiye girer misin?" sorusunu sordu.

Arda bu soru sonrası şaşkınlığını gizleyemedi, mimikleriyle kadın taraftarı reddetti.

O anlar sosyal medyada gündeme oldu.

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