Arda Güler'in Real Madrid formasıyla çıkacağı ilk maç belli oldu

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz Real Madrid formasını giyemeyen Arda Güler'in dönüşü için tarih verildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Arda Güler'in Real Madrid formasıyla çıkacağı ilk maç belli oldu

İspanyol basınında yer alan habere göre, Real Madrid'e transfer olduktan sonra yaşadığı sakatlıklar sebebiyle henüz eflatun formayı giyemeyen Arda Güler’den sevindiren haber geldi.

VILLAREAL MAÇINDA FORMA GİYEBİLİR
Genç yıldız kendini iyi hissetmesi halinde sakatlığını atlatan Villarreal maçıyla sahalara dönebilir.

"YOĞUN ANTREMANLARA BAŞLAYACAK"
Ancelotti, geçtiğimiz günlerde Arda ile ilgili yaptığı açıklamada, "Arda Güler, yoğun antrenmanlara başlayacak. Yıl sonundaki ya da ocak başındaki maçlara hazır olur." ifadelerini kullanmıştı.

Real Madrid, Villarreal ile 17 Aralık Pazar günü Santiago Barnebeu'da karşı karşıya gelecek.

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