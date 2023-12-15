Arda Güler'den müjdeli haber! Real Madrid duyurdu

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Arda Güler'den müjdeli haber! Real Madrid duyurdu
La Liga devi Real Madrid, Arda Güler'in bugün yapılan idmanda yer aldığını açıkladı.

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve üst üste yaşadığı sakatlıklardan dolayı bir türlü ilk maçına çıkamayan Arda Güler'den sevindiren haber geldi.

Milli futbolcu, son sakatlığını da atlattı ve takımla idmana çıktı.

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REAL MADRID AÇIKLADI
Real Madrid, pazar günü evinde Villarreal'i ağırlayacak. Mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdüren Madrid ekibi, Arda Güler'in de antrenmanda yer aldığını bildirdi.

Milli futbolcunun antrenmanda bireysel çalıştığı belirtildi.

Arda Güler'in yanı sıra Carvajal, Camavinga ve Vinicius Junior'ın da bireysel çalışma yaptığı ifade edildi.

İspanyol basını Arda'nın Villarreal maçında oynayacağını söylese de genç yıldızın pazar günü yapılacak maçta oynaması beklenmiyor.

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