Arda Güler geri döndü! Real Madrid antrenmanında yer aldı

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Arda Güler geri döndü! Real Madrid antrenmanında yer aldı
Real Madrid, basına açık antrenman gerçekleştirdi. Milli futbolcumuz Arda Güler, idmanda yer aldı.

İspanya La Liga devi Real Madrid, 2023'ün son antrenmanını yaptı.

Averajla liderlik koltuğunda yer alan Madrid ekibi, yılın son antrenmanını taraftara açık şekilde gerçekleştirdi.

ARDA GÜLER YER ALDI
Kulüpten yapılan açıklamada, sakatlıklarını atlatan Vinicius Jr, Rodrygo, Dani Carvajal ve Arda Güler'in antrenmanın büyük bir bölümünde takımla çalıştığı kaydedildi.

Sakatlıkları devam eden Ferland Mendy, Edouardo Camavinga ve Lucaz Vazquez'in salonda çalıştığı belirtildi.

Ayrıca Courtouis, Alaba ve Eder Militao'nun tedavilerinin sürdüğü ifade edildi.

Real Madrid, 45 puanla liderlik koltuğunda yer alırken, Ancelotti'nin öğrencilerini 45 puanla Girona takip ediyor.

La Liga'daki sıradaki maçında Real Madrid, sahasında Mallorca ile karşılaşacak.

İşte antrenmandan kareler;

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