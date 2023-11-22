Arda Güler ile ilgili bomba iddia: Keşke Fenerbahçe'de kalsaydım!

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in peşini sakatlıklar bırakmadı ve genç milli yıldız bir türlü sahaya çıkamadı.

İspanyol basını Defensa Central'de yer alan habere göre; Arda Güler, yaşadığı üst üste sakatlıklara rağmen Real Madrid'deki en üzücü günlerini Real Madrid'in Los Angeles kampında yaşadı.

Arda'nın İspanya'daki ilk günlerinde çok zorluk çektiği iddia edildi.

Ayrıca Real Madrid'e transfer olmanın baskısının yanı sıra kampta yaşadığı sakatlık ve dil sorunu sebebiyle fazla iletişim kuramaması, Arda'nın psikolojik olarak sorun yaşamasına yol açtı.

Haberin devamında ise ilk antrenmanlarda gösterdiği performansla herkesi büyülediği, antrenmandan sonra dinlenmeye geçtiğinde ise sorun yaşamaya başladığı yazıldı.

''KEŞKE FENERBAHÇE'DE KALSAYDIM''

Real Madridli futbolcuların da Arda'nın yaşadığı sorunların farkında olduğu ve en başında beri ona yardımcı olduğu kaydedildi.

Arda'nın ise zaman zaman ''Keşke çok sevdiğim Fenerbahçe'de kalsaydım'' fikrine kapıldığı belirtildi.

Ancak bunlara rağmen zaman geçtikçe Arda'nın soyunma odasında arkadaş edindiği ve yavaş yavaş ülkeye ve İspanyolcaya alıştığı ifade edildi. Real Madrid cephesinin Arda'ya olan güveninin sarsılmadığı ve benzer sorunlardan müzdarip olan Federico Valverde gibi Arda'nın da kulübe büyük katkı sağlayacağına inanıldığı yazıldı.