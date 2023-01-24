Arda Güler'i Jesus'un eski takımı istiyor

Sarı-lacivertli kulüp, 25 Şubat'ta 18 yaşına girecek Arda Güler ile profesyonel sözleşme imzalamaya hazırlanırken genç oyuncu için yeni bir transfer iddiası gündemde.

Portekiz'in iki dev kulübü Arda Güler'i yakından takip ediyor. Jesus'un eski takımı Benfica ve ezeli rakibi Porto'nun Arda Güler ile ilgilendiği öne sürüldü.

Birçok futbolcuyu önemli bonservis bedelleriyle Avrupa'nın dev kulüplerine gönderen Porto ve Benfica, Arda Güler'i transfer edip oyuncu için basamak kulüp olma hedefinde.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 resmi maçta 3 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Arda Güler'e Avrupa'nın büyük liglerinden de talipler gelmeye devam ediyor.