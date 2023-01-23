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Gergin anlar. Emre Mor'a sinirlenen Batshuayi'yi zor tuttular

Fenerbahçe'nin Ümraniye maçında Batshuayi ile Emre Mor arasında tartışma çıktı.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 22:36
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Batshuayi-Emre Mor kavgası 

Gergin anlar. Emre Mor'a sinirlenen Batshuayi'yi zor tuttular
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Fenerbahçe'nin Ümraniye maçının ikinci yarısında gergin anlar yaşandı.

Batshuayi, bir pozisyonda boş olmasına rağmen kendisine pas vermek yerine topu sürmeyi tercih eden ve kaybeden Emre Mor'a çok sinirlendi.

Emre Mor da Batshuayi'ye karşılık verince ortam gerildi.

Batshuayi'nin Emre Mor'un üzerine yürümek istediği görülürken araya İrfan Can Kahveci ve diğer futbolcular girdi.

Batshuayi zorlukla yatıştırıldı.

İki futbolcu daha sonra yayıncı kuruluşun canlı yayınına birlikte çıkarak aralarında sorun olmadığını söyledi.

EMRE MOR'UN AÇIKLAMASI

Emre Mor maç sonu verdiği röportajda "Açıkçası futbolcular olarak sahada futbol oynarken, adrenalin yükselebiliyor. Batshuayi ile aramda herhangi bir problem yok, iyi anlaşan iki arkadaşız." ifadelerine yer verdi.

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