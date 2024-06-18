Arda öyle bir paylaşım yaptı ki. Titredi gönül telleri

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Arda öyle bir paylaşım yaptı ki. Titredi gönül telleri

Milyonları ayağa kaldıran bir gol atan Arda Güler, Gürcistan maçının ardından yaptığı paylaşım milyonlarca etkileşim aldı.

A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na 3-1'lik Gürcistan galibiyetiyle başladı. Müthiş zaferin mimarlarından biri de harika çocuk Arda Güler oldu.

19 yaşındaki milli yıldızımız, 65. dakikada sahne aldı, harika bir şutla kalecinin bakışları arasında topu 90'da taktı. Bu gole herkes şapka çıkardı.

Arda Güler karşılaşmanın ardından yaptığı paylaşımla, tüm Türkiye'ye mesaj gönderdi.

X hesabından ikonik gol sevincinin olduğu fotoğrafını paylaşan Arda Güler, "Türk'e durmak yaraşmaz" ifadelerini kullandı.

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Arda Güler, Milli Takımımız adına Avrupa Şampiyonası finallerinde gol atan en genç futbolcumuz oldu.

Arda Güler ayrıca (19 yaş 114 gün), Cristiano Ronaldo'yu (2004; 19 yaş 128 gün) geride bırakarak Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu unvanını eline geçirdi.

Bununla birlikte genç oyuncu, bu sezon Real Madrid ve Milli Takım formasıyla ilk 11 çıktığı 7 maçın 7'sinde de gol attı.

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