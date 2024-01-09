Arda Turan istedi. Eyüp harekete geçiyor

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Arda Turan istedi. Eyüp harekete geçiyor
Eyüpspor'un Arda Turan'ın ısrarlı isteği üzerine Ndiaye için harekete geçeceği öğrenildi.

Adana Demirspor'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Badou Ndiaye için flaş bir iddia gündeme geldi.

Eyüpspor'un, Senegalli yıldız için resmi bir teklif sunmak üzere olduğu ortaya çıktı.

1. Lig lideri Eyüpspor, tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmakta ısrarlı.

Arda Turan'ın isteği üzerine İstanbul temsilcisi, transferi sonuçlandırmak hedefinde.

Ndiaye 1. Lig'de oynamayı kabul etmezse, Pendikspor'a sezon sonuna kadar kiralanması planlanıyor.

Yıldız futbolcu, Adana Demir formasıyla 44 maçta 8 gol ve 5 asist kaydetti.

Ndiaye, daha önce Osmanlıspor ve Galatasaray'da forma giymişti.

Başarılı oyuncu 2022-23 sezonu başında Yunanistan'ın Aris takımından Adana Demir'e gelmişti..

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