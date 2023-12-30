Seçil Erzan'dan Arda Turan sorusuna flaş cevap. Fon skandalında yeni gelişme

Mahkemede tutuklu bankacı Seçil Erzan'ın Arda Turan'la ilgili verdiği sorulara cevap gündem oldu.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Seçil Erzan'ın dava dosyasında yer alan Arda Turan'la 6 Nisan'da yaptığı telefon görüşmesi soruldu.

Mahkeme başkanının "Arda Turan kimlerden para aldığını sormuş. Kimlerin fazla aldığını sormuş. Sen Semih fazla aldı demişsin. Fırat fazla aldı demişsin. Ne kadar demiş, bilmediğini söylemişsin. En fazla 20-25 kişi demişsin. Emre alamadı, sen anaparanı tamamlamadın, faizini almadın. Seçil darmadağınım demiş" sözleri üzerine Erzan'ın, "Tarihini bilmiyorum. Biz her gün hemen hemen konuşuyorduk. Bankayla görüştüğüm günlerde olabilir mi diye o yüzden tarihini sordum" dediği öğrenildi.

Erzan'ın ayrıca "Arda ile her gün konuşuyordum. Bu konuşmayı da, detayını okumam lazım ne konuştuğumuzu. Ben orada söylediklerimi okudunuz zaten hani fazla alanları söylemişim, az alanları söyledim. Arda'ya fon dedim zaten" ifadelerini kullandığı da belirtildi.