Arda Turan'ın neden çıldırdığı ortaya çıktı. Tribünden çekilen videoda flaş detay

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan 4-0 kazandıkları Şanlıurfaspor maçında taraftarlarla gerginlik yaşamıştı.

Atılan bazı sloganlara sinirlenen Arda Turan önce el kol hareketleriyle uyarılarda bulunmuş, daha sonra da tribüne gidip taraftarlarla tartışmıştı.

Arda Turan'ı sinirlendiren sözler ortaya çıktı.

Yayınlanan videoda "Fon dolandırıcılığı" davasında yargılanan Seçil Erzan aleyhine küfürler ediliyor.

Arda Turan önce bu isimleri "Yapmayın" diye uyarıyor, ardından "Ne gerek var şimdi? Görüşeceğiz sizinle maçtan sonra" diyor.

Arda Turan; bankacı Seçil Erzan'ın yargılandığı "Fon dolandırıcılığı" davasında 13 milyon 900 bin dolarla fona çok para yatıran isim konumunda.

İşte Arda Turan'ın taraftarlarla yaşadığı o diyalog: