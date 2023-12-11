Ne Manchester City ne Bayern Münih. Zirvede Fenerbahçe var

Fenerbahçe'nin hücumdaki etkinliği kadar savunmadaki istatistikleri de göz kamaştırıyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ne Manchester City ne Bayern Münih. Zirvede Fenerbahçe var

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 yenerek liderliğini sürdüren Fenerbahçe, hücumdaki başarıl performansının yanı sıra savunmadaki etkin görüntüsüyle de dikkat çekiyor.

Türkiye Ligi'nde geride kalan 15 maçta 11 gol yiyen Kanarya, bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi değerlendirmeye alındığında, rakiplerine en az şut fırsatı veren takım oldu.

Sarı-Lacivertliler, rakiplerine 102 şut izni vererek zirvede yer aldı.

Fenerbahçe'yi, Bayern Münih (116), Leverkusen (116), Lille (121) ve Manchester City (128) takip etti.

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