Seçil Erzan'ın para kuryelerinin görüntülerine ulaşıldı. Arda Turan’ın yeni ses kaydı ortaya çıktı

Sabah Gazetesi'nden Mustafa Sait Özkan ve Atakan Irmak'ın haberine göre; "Fatih Terim fonu" adı altında yapılan milyarlık vurgunda Erzan'a 13.9 milyon doları elden veren ve bu paranın ise yalnızca 6.4 milyon dolarını geri alabilen Arda Turan 7.5 milyon dolarla en çok para kaptıran isimlerin başında geliyor.

Arda Turan'ın paralarını geri alamayınca Erzan'la arasında aracılık yapan kardeşi Okan Turan'a gönderdiği ses kaydı ortaya çıktı.

'BEN GEREKENİ YAPACAĞIM'

Kardeşi Okan Turan aracılığıyla Erzan'dan ödeme için haber bekleyen ama her seferinde olumsuz cevap alan Arda Turan, kardeşine gönderdiği 10 Mart 2023 tarihli ses kaydında şu ifadeleri kullanıyor:

"Abicim şimdi ben çok konuşuyorum diye hani böyle söylendim. Söylendim diye o biraz fazla hani böyle idare et. İdare et. Biz söyleniyoruz. Söyleniyoruz. O, 'He' diyor. Ağlıyor. Konuyu geçiyor, istediğini yaptırıyor, kapatıyor. O sanıyor ki ben hiçbir şey yapmayacağım. Ben çocuklarımın üzerine yemin ettim. Ben gerekeni yapacağım. Anladın mı. O benim için bitmiştir. Konu da kapanmıştır. Bu işleri toparlayacağım. Senden ricam konuş onunla. Bize yazılı olarak ISIN kodu mudur nedir onların hepsini, imzalı kağıtları versin. Benim elimde bundan sonra belge olacak. Ben... Ben çok kötü yapacağım. Ben bu hallere düşecek adam değildim. Ben o kadar söylüyorum. Ben biraz fazla konuştuk çünkü fazla böyle. Ha şöyle olur, böyle olur. Ben ona ne yapacağımı göstereceğim."

SEÇİL ERZAN: 'ÇOK GERGİN... ARAMAZ DEĞİL Mİ KİMSEYİ?'

Dava dosyasındaki bilgilere göre bu sesli not Okan Turan tarafından Seçil Erzan'a gönderildi. Erzan ise, "Ne yapacağız Okan. Çok üzülüyorum" şeklinde mesaj atarken, Okan Turan ise, "Uğraşacağız biraz. Sakinleştireceğiz" diyerek Erzan'ı teskin ediyor. Erzan devamında, "Çok gergin. Aramaz değil mi kimseyi?" diyerek tedirginliğini gösteriyor.

İkili arasında şu konuşma geçiyor:

O.T: Ablacım nedir durum. Çok gerildi bizimki! (Arda Turan'ı kastediyor)

S.E: Okan ben de artın inan deliriyorum. Çok sinirlerim bozuldu. Ben de bekliyorum. Elimden gelenin fazlasını yapıyorum. Gelsin hemen arayacağım seni. Biliyorum yemin ederim ölmek istiyorum ben artık.

O.T: Tamam ablacım sen de sakin ol. Olur böyle.

S.E: Ne olur sakinleşsin ben de aklıselim çözeyim şu işi. Bittim artık Okan insanlıktan çıktım.

O.T: Ben biraz konuşurum. Sen de sakin ol. Olur böyle şeyler. İdare edeceğiz. Ödeme yapamadı ona gergin. Sakin ol sen de.

S.E: Olmuş bitmiş işi mahvedeceğim. Ölmek istiyorum. İyi ki varsın. Çok kötü konuştu benimle. Bittim artık. Yerin dibine girdim. Hayatımı riske attım inan. Yanlış bir şey yapmasın ben bitirene kadar.

O.T: Tamam sen onu boşver düşünme onu. Geçen hafta bana da öyleydi. Sen düşünme onu valla. Sen işine konsantre ol. Ya merak etme sen geçince siniri toplanır her şey. Güven bana iyi misin abla nasılsın?

S.E: İyi değilim ablacım. Ağabeyin de çok gergin yazıyor. Korkmaya başladım. Psikolojim iyice bozuldu. Dayanamıyorum.

"PARA GELİR Mİ BUGÜN... EN AZINDAN GAZINI ALIRIZ"

O.T: Abla nasılsın var mı bir gelişme. Sordu bizimki. İyi misin ablacığım?

S.E: Değilim, bekliyorum ve Arda çok gergin.

O.T: Bana da gergin. Aynı durumdayız. İhtimal var mı bugün.(Para gelme ihtimalini soruyor) En azından kendine gelir gazını alırız, bir rahatlar.

S.E: Var ablacığım var. Olmasa kendimi yer bitirirdim.

O.T: Kıyamam sana, sıkma canını. İdare edeceğiz abla. Beni zaten bugün hiç çıkarmadı. 'Otur evinde bekle. Haber gelecek' dedi. Öyle duruyorum ben de.

O.T: Var mı Umut abla

S.E: Çok ağır şeyler yazıyor.

İŞTE ERZAN'IN ÇEKİRDEK KADROSU

Seçil Erzan ve para-alış verişlerinde kurye olarak kullandığı çekirdek kadrosunun dava dosyasındaki görüntülerine de ulaşıldı.

İşte o fotoğraflar ve 6 kişilik çekirdek kadro: Seçil Erzan, Nazlı Can, Atilla Yörük, Ali Yörük, Adem Aksaka ve Hüseyin Kurtuluş.