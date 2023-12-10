Arda Turan atılan sloganlara çok sinirlendi. Tribüne koştu taraftarlarla tartıştı!

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Şanlıurfa maçında tribünden atılan sloganlar nedeniyle taraftarlarla gerginlik yaşadı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Arda Turan atılan sloganlara çok sinirlendi. Tribüne koştu taraftarlarla tartıştı!

Bankacı Seçil Erzan'ın yargılandığı "Fon dolandırıcılığı" davasında 13 milyon 900 bin dolarla fona çok para yatıran isim olan Arda Turan özel hayatında sıkıntılı günler geçiriyor.

Arda Turan diğer taraftan da teknik direktörlük görevine devam ediyor.

Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor, Şanlıurfaspor'u 4-0 yenip liderliğini devam ettirirken, yaşanan bir tartışma karşılaşmaya damga vurdu.

Maç oynanırken Eyüpspor tribünlerinden atılan bazı sloganlara sinirlenen Arda Turan önce el kol hareketleriyle uyarılarda bulundu, sonra tribüne doğru hareketlendi.

Burada bulunan taraftarlarla gerginlik yaşayan Arda Tura, kısa süreli tartışmanın ardından tekrar kulübeye döndü.

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