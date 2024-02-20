Arda Turan'ın soyunma odası konuşması ortaya çıktı. Şov yaptı Fatih Terim'i aratmadı

Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor; Süper Lig hedefine doğru koşar adım ilerliyor.

Son olarak Ümnaniyespor'u deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup eden Eyüpspor; 55 puana ulaşıp en yakın rakibi Göztepe'nin 9 puan önünde liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.

Bu karşılaşma öncesi teknik direktör Arda Turan'ın soyunma odasında yaptığı motivasyon konuşması ortaya çıktı.

Eyüpspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yayınlanan videoda; Arda Turan yaptığı konuşmayla Fatih Terim'i aratmadı.

Hem sözleri hem de hareketleriyle eski hocası Fatih Terim'e benzetilen Arda Turan'ın bu videosu çok konuşuldu.