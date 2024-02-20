Fatih Terim'in Panathinaikos macerası kısa sürdü

Yunanistan Süper Ligi’nin 23. Haftasında Panathinaikos sahasında Lamia ile karşılaştı.

İlk defa Yunan taraftarların önünde maça çıkan Fatih Terim sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

Alınan bu beraberliğin ardından Panathinaikos 3. Sıraya geriledi.

Karşılaşmayı kazanmış olsalardı liderliğe oturacak olan yeşil-beyazlılarda taraftarlar ayağa kalkarken Yunan basınından bomba bir iddia geldi.

"BUNDAN DAHA KÖTÜSÜ OLAMAZ"

"Panathinaikos'un durumu bundan daha kötü olamaz" başlığıyla okuyucularına seslenen Yunan basını Fatih Terim’in koltuğunun tehlikede olduğunu ifade etti.

AL-AHLI'YE GİDEBİLİR

Deneyimli teknik adamın Panathinaikos ile yollarını ayırması halinde Al-Ahli’nin başına geçebileceği belirtildi.