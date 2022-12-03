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Ulaşıma kar engeli

Ardahan’da etkili olan yoğun kar yağışı, Hanak-Damal karayolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 17:11
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Ardahanda etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı

Ulaşıma kar engeli
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Kentte yüksek kesimlerde gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, tır ve kamyonların yoğun olarak kullandığı Ardahan-Posof kara yolunda etkisini sürdürüyor. Kara yolunda ilerleyen bazı tırlar, Hanak ormanlık alanında bulunan sırtta ilerlemekte zorlandı.

ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

İlerlemekte güçlük çeken bazı tır ve kamyonların yol kenarına park etmesiyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdüren Karayolları ekipleri, kış lastiği ve zincir olmadan yola çıkılmaması uyarısında bulundu. (İHA)

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