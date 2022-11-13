İstanbul'a karın geleceği tarih belli oldu. La Nina etkisini gösterecek

Yazdan kalma günleri yaşadığımız şu günlerde gireceğimiz yeni hafta ile birlikte sıcaklıkların düşeceği belirtildi. İlk kar yağışı için 10-15 Aralık tarihleri işaret edildi.

Uzmanlar, sıcaklıkların yakın zamanda etkisini bitireceğini belirterek La Nina kışının tam olarak etkisini yansıtmaya başlayacağını açıkladı.

İklim Uzmanı Dr. Okan Bozyurt, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda kar yağışı için tarih verdi. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durum raporunu paylaştı, 4 il için sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan hava durumu tahmin raporunda, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ifade edilmişti.

Ayrıca Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçeleri için yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağış uyarısı yapıldı.

"Peki, bu kış bizleri nasıl bir hava bekliyor? Kar yağışı ne zaman başlayacak? soruları merak ediliyor.

İklim Uzmanı Dr. Okan Bozyurt, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda kar yağışı için tarih verdi. İşte o açıklamalar...

"İLK CİDDİ KIŞ PROVASI OLACAK"

İklim Uzmanı Dr. Okan Bozyurt, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasına dikkat çekti. Özellikle 28-29 Kasım gibi yeniden soğuk ve yağışlı bir sistem beklediklerini dile getiren Bozyurt, "Asıl soğuk havalar ise Aralık'ın 10-15'i arasında ilk ciddi kış provası yapılacak." dedi.

"PASTIRMA YAZININ TARİHLERİ DEĞİŞTİ"

Önümüzdeki günlerde yurdun büyük bir bölümünün soğuk hava dalgasının etkisi altına girmesinin tahmin ediliğini dile getiren Dr. Bozyurt, "Kasım ayını geride bırakıyoruz. Ama havalar adeta yaz günlerini aratmayacak düzeyde güzelleşti.

Gündüzleri oldukça sıcak, iç kesimlerde bile gölgede sıcaklık 20 derecenin üzerinde seyrederken geceleri de bir hayli soğuk. Halk arasında buna sadece pastırma yazı denmiyor, pastırma yazı ve ayazı deniyor. Yani gündüzü yaz, gece ayaz bu da etkili olan yüksek basınçtan kaynaklanıyor.

Çünkü yılın bu döneminde havadaki su buharı giderek azalıyor nem azaldığı için bulutsuz bir gökyüzü oluyor bu sebeple de gündüzleri bulutsuz oldukça güzel geceleri de oldukça soğuk geçiyor." ifadelerini kullandı.

Bu sene diğer senelerden farklı olarak pastırma yazının tarihlerinin değiştiğini ifade eden Bozyurt, "Bu sene yaklaşık bir hafta 10 gün erkene alındı. Önümüzdeki haftalarda yerini soğuk ve yağışlı sistemlere bırakacak gibi duruyor.

Aslında bu hafta oldukça yağışlı ve soğuk havayı bekliyorduk fakat bu yüksek basınç buna pek izin vermiyor. Dolayısıyla kuzeydeki soğuk havalar buraya pek dokunamıyor" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA İLK KAR YAĞIŞI NE ZAMAN OLACAK?

Bozyurt, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle 28-29 Kasım gibi yeniden soğuk ve yağışlı bir sistem bekliyoruz. Asıl soğuk havalar ise Aralık'ın 10-15'i arasında ilk ciddi kış provası yapılacak.

Aralık'ın 20'sinden sonra özellikle yılbaşından sonra ise 2022-2023 La nina kışı tam olarak etkisini yansıtmaya başlayacak ve ocak ayında da çok ciddi anlamda yoğun ve etkili kar yağışları bekliyoruz.

Bu yoğun kar yağışı en fazla Marmara bölgesini etkileyecek. İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir gibi yerler etkilenecek.

Bunun yanında iç Ege de Göller bölgesinde ve İç Anadolu'nun pek çok bölgesinde yılın ilk kar yağışları gerçekleşecek. Bu soğuk ve yağışlı sistem aşağı yukarı 1 hafta kadar sürecek.

Özellikle 14 ila 24 Kasım arasında yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek. İç kesimlerde özellikleri geceleri yer yer don olayları bekleneceğinden ilgililerin tedbirli olmaları gerekmektedir."