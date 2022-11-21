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Kerem Ökten bütün kışın nasıl geçeceğini açıkladı. Allah herkesin yardımcısı olsun

Meteoroloji Kahini Kerem Ökten, sosyal medya hesabı üzerinden yoğun kar yağışı öncesi uyarılarda bulundu. Ökten, "Önümüzdeki kış cephesel kar yağışları bekleniyor. Yani Marmara ve Ege bölgeleri yoğun kar alacak." dedi.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 10:14
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Kış nasıl geçecek belli oldu. Meteoroloji Kahini Kerem Ökten açıkladı

Kerem Ökten bütün kışın nasıl geçeceğini açıkladı. Allah herkesin yardımcısı olsun
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Ülkede henüz kış yüzünü tam anlamıyla göstermedi. Ancak ülkenin yüksek yerleşim yerlerinde olanlar soğuk havayı en yoğun bir şekilde hissetmeye başladı. 

Peki, kış tam anlamıyla ne zaman geliyor? Peki, bu kış nasıl bir hava olacak? Kar yağışı, yurdun dört bir yanını teslim alacak mı? İşte detaylar... 

Önümüzdeki kış cephesel kar yağışları bekleniyor. Marmara ve Ege bölgelerinin yoğun kar alması bekleniyor. Bu kış bazen bahar havasında, bazen de yoğun kar yağışları şeklinde olacak. Şimdiden hazırlıklı olmakta fayda var.

Meteoroloji Kahini Kerem Ökten, sosyal medya hesabı üzerinden yeni hava durumu tahmininde bulundu.

Kerem Ökten, yoğun kar yağışı öncesi uyarılar yaptı.

Yaptığı hava durumu tahminleriyle fırtınaları, yağmurları ve karları önceden bilen Kerem Ökten sosyal medya hesabından dikkat çeken hava tahminlerinde bulundu.

Ökten, "Önümüzdeki kış cephesel kar yağışları bekleniyor. Yani Marmara ve Ege bölgeleri yoğun kar alacak." ifadelerini kullandı.

Ökten'in paylaşımı şöyle: 

"Önümüzdeki Kış cephesel kar yağışları bekleniyor. Yani Marmara ve Ege bölgeleri yoğun kar alacak. Belediyeler bu doğrultuda tuz stoklaması yapmalı. Bu Kış bazen bahar havasında, bazen de yoğun kar yağışları göreceğiz. Gömlek de giyip işe gideceğiz, Atkı ve bere de..."

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