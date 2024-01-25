Arda'nın takımı dünya zirvesine çıktı

2017-18 sezonundan sonra tekrar zirveye oturan Real Madrid'e Manchester City yakın takip etti.

2022-23 sezonunun en çok kazanan ekipleri açıklandı. Real Madrid, 5 sezon aradan sonra zirveye çıkmayı başardı.

Deloitte Futbol Para Ligi'nin son raporunda geçen sezonla ilgili verileri dikkat çekti.

İspanya devi, 2022-23 sezonunda 831 virgül 4 milyon euro kazanarak listenin başına çıktı.

Madrid ekibinin ardından, Manchester City 826 milyon euro ile ikinci sırada yer aldı. Paris Saint Germain ise 802 milyon euro ile üçüncü sırada kendine yer buldu.

Listede ilk beşi, 800 milyon euro ile Barcelona ve 746 milyon euro ile Manchester United tamamladı.

Raporda ayrıca, listenin zirvesine çıkan Real Madrid'in gelirlerini önceki sezona göre 118 milyon euro arttırdığı da vurgulandı.

Gelirlerinde azalma yaşayan takımlar da mevcut.

Liverpool, Atletico Madrid ve West Ham United, gelirlerinde ciddi azalma yaşayan ekiplerden.