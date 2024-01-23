Real Madrid'den Eder Militao hamlesi

Real Madrid, Eder Militao’nun sözleşmesini uzattığını açıkladı.

Eflatun-beyazlılar, 26 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusunun sözleşmesinin 2028 yılına kadar geçerli olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Real Madrid CF, kulübümüzle bağlılığı süren oyuncumuz Eder Militao ile sözleşmesini 30 Haziran 2028 tarihine kadar uzatmak konusunda anlaştı” ifadeleri kullanıldı.

2019 yılında Real Madrid’e katılan Militao, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Kulüpler Dünya Kupası, 1 Avrupa Süper Kupası, 2 La Liga, 1 Copa del Rey ve 3 İspanya Süper Kupası olmak üzere 9 kupa elde etti. Real Madrid formasıyla 143 maçta oynayan Brezilyalı oyuncu, 11 gol attı.