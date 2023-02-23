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Ardıç bitkisi neye iyi gelir?

Ardıç diğer ismiyle ephel bitkisi, kandaki şeker miktarını düşürmesinden kadınların regl ağrılarını dindirmeye kadar birçok hastalığa iyi geldiği vurgulandı. Ardıç bitkisiyle ilgili detaylar haberimizde…

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 09:34
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Ardıç bitkisi neye iyi gelir?

Ardıç bitkisi neye iyi gelir?
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İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Ardıç bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Ardıç bitkisiyle ilgili detaylar haberimizde…

ARDIÇ BİTKİSİ NEDİR?

Kozalaklılardan 2-5 metre boyunda bir ağaçtır. Yaprakları ince, uzun, sivri ve güzel kokuludur.

Meyveleri; siyah, parlak kozalak  şeklindedir. Bunlara ardıç tohumu da denilir. Kasım ve aralık aylarında toplanıp kurutulur. Birçok türü vardır.

ARDIÇ BİTKİSİ NEYE İYİ GELİYOR

-Kadınlarda görülen beyaz akıntıyı keser. Regl ağrılarını dindirir

-Böbreklerinde iltihap olanlar kullanamaz.

- Kandaki şeker miktarını düşürür

-Pankreasın normal çalışmasını sağlar

-Nekahat devresinin çabuk atlatılmasında yardımcı olur

-Vücuda dinçlik verir

-Böbrekleri, mesaneyi ve idrar yollarını temizler.

-Ter ve idrar söktürür.

-Vücutta biriken suyu boşaltır.

-Soğuk algınlığı, romatizma, damar sertliği ve nikriste de faydalıdır.

ZARARI VAR MI?

Tavsiye edilen miktarı da aşmamalıdır.

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