﻿Ardıç bitkisi şekeri düşürüyor

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Ardıç bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Ardıç bitkisi, kandaki şeker miktarını düşürmesiyle biliniyor.

AÇLIK/TOKLUK KAN ŞEKERİ NEDİR?

Kan şekeri değeri, sağlık, hastalık, açlık ve tokluk durumlarında farklılık gösterir. Açlık kan şekeri olarak ifade edilen durum, kişinin 8 ila 12 saat arası aç olduktan sonraki kan şekerinin değeridir. Tokluk kan şekeri ise besin alınmaya başladıktan 2 saat sonra ölçülen değerdir. Bu değerler, hipoglisemi yani şeker düşüklüğü veya hiperglisemi yani şeker yüksekliği ile ilgili bilgi verir. Bu değerler anlık değerler olmakla birlikte şeker hastalığının önemli bir habercisidir.

ARDIÇ BİTKİSİNİN ZARARI VAR MI?

Tavsiye edilen miktarı da aşmamalıdır.

ARDIÇ BİTKİSİ NEDİR?

Kozalaklılardan 2-5 metre boyunda bir ağaçtır. Yaprakları ince, uzun, sivri ve güzel kokuludur.

Meyveleri; siyah, parlak kozalak şeklindedir. Bunlara ardıç tohumu da denilir. Kasım ve aralık aylarında toplanıp kurutulur. Birçok türü vardır.