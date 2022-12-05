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Messi 4 şampiyon adayını açıkladı

Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, Dünya Kupası'ndaki tüm maçları izlediklerini söyledi ve dört şampiyon adayını açıkladı.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 10:20
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Arjantinli yıldız Messi'nin 4 şampiyon adayı belli oldu

Messi 4 şampiyon adayını açıkladı
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Messi'nin medyaya konuşmasındaki satır başları şöyle.

"Arjantin bir güç merkezi ve her zaman en iyiler arasında. Şampiyon adaylarından biri olduğumuzu biliyorduk ama bunu sahada kanıtlamamız gerekiyordu ve bunu Avustralya'ya karşı bir kez daha kanıtladık ."

"Brezilya , Kamerun'a karşı aldığı mağlubiyete rağmen çok iyi gidiyor . Hala en büyük favorilerden biri."

"Fransa da iyi gidiyor ve İspanya , Japonya'ya kaybetmesine rağmen çok iyi oynayan, ne yaptıkları konusunda çok net olan ve topa uzun süre sahip oldukları için topu onlardan almak çok zor olan bir takım. Onları yenmek zor olacak."

"Bence büyük sürpriz Almanya'nın elenmesi.Pek çok üst düzey oyuncuları vardı ve onlar her zaman bir Dünya Kupası'nın en iyileri arasında yer alan genç bir takım.Dışarda kalmalarına şaşırdım."

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