Messi bir çıktı, tam çıktı: Müthiş asist

Hollandalı savunma oyuncularının yakın markaj altında tuttukları Messi, buna rağmen 35. dakikada topla buluştu. Önünü boşaltan Messi, ardından ceza sahası içindeki Molina'ya müthiş bir gol pası vardı. Molina da kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda topu filelere yolladı.

Maçta Arjantin 1-0 öne geçti.