﻿Artık bu kadarı da olmaz

Türkiye öteden beri ne çektiyse dövizden çekti… Bazı hükümetler beceriksizlikleri yüzünden, bazı hükümetler ise kartellere yol açmak için göz göre göre döviz sorunu yarattılar.

TÜİK 2022 dış ticaret verilerini açıkladı. Yıllık dış ticaret açığımız 109,5 milyar dolar oldu. Bu açığın yüzde 80'ini Rusya ve Çin'e karşı verdik.

2022 Rusya'ya olan dış ticaret açığı; 49,5 milyar dolar;

2022 Çin'e olan dış ticaret açığı; 38 milyar dolar;

Rusya ve Çine olan dış ticaret açığı; 87,5 milyar dolar oldu.

Turizm bakanı da 2022 toplam döviz gelirlerini 46,3 milyar dolar olarak açıkladı. Rusya'dan gelen turist sayısı toplam turist sayısının onda biri 5.2milyon kişidir. Rus turist geliri de 4,5 milyar dolardır. Rusya ile olan dış ticaret açığı ise turizm gelirinin on bir katı; 49,5 milyar dolardır.

Türkiye'nin 2022 yılında yalnızca Rusya'ya karşı dış ticaret açığı 49,5 milyar dolar, toplam cari açık 45 milyar dolardan yüksek oldu.

Toplam dış ticaret açığının yüzde 80'ini Rusya ve Çine'e verdik. Batı ile olan dış ticaretten, AB ve ABD fazlamız var. Batıdan kazanıp Rusya ve Çin'e veriyoruz.

2022 de Çin'e olan ihracatımızın toplam ihracatımız içindeki payı 1,2 oldu. Çin'e olan dış ticaret açığımız 38 milyar dolar oldu. Buna karşılık yine 2022 de AB'ye olan ihracatımızın toplam ihracat içindeki payı yüzde 40,6 oldu ve AB ile olan dış ticaretten 9,8 milyar dolar fazlamız var.

Şimdi Hükümetin batıdan uzaklaşıp, Şanghay iş birliği örgütüne girmesinin asıl nedeni daha iyi anlaşılıyor. Türkiye'nin batıdan uzaklaşıp, Şanghay'a girmek istemesi eksen kaymasıdır. Bu durumda hem otokrasinin önündeki batı engeli kalkacak, hem de ülke dış ticarette karteller kazanacak ve ülke daha çok kan kaybedecek.

- AKP'nin iktidar olduğu 2003 yılında Türkiye'nin fert başına GSYH'sı 4,704 dolar idi. 2021 yılında 9,661 dolar oldu.

- 2003 yılında Çin'in fert Başına GSYH'sı 1288 dolar idi; 2021 de 12 556 dolar oldu.

- 2003 yılında Rusya'da Fert Başına GSYH 2 975 dolar idi; 2021 de 12 194 dolara yükseldi.

Dış açık, doğrudan kaynak ve servet kaybı ve yoksullaşma demektir. 2003 yılında bizim fert başına gelirimiz Rusya ve Çin'den daha fazla iken, 2021 de geride kaldık. Demek ki AKP iktidarında Rusya ve Çin'e çalışmışız. Onlar kazanmış, biz kaybetmişiz.