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  • Bakanlık dondurma kriterlerini belirledi. Alkol içeren ürünler bileşen olarak kullanılamayacak

Bakanlık dondurma kriterlerini belirledi. Alkol içeren ürünler bileşen olarak kullanılamayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, tüm dondurma severleri etkileyecek önemli bir tebliği bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğde, dondurmanın içerisinde yer alacak meyve miktarından hijyenik şekilde üretilmesine kadar birçok belirleyici bulunuyor. 

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 11:22
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Bakanlık dondurma kriterlerini belirledi. Alkol içeren ürünler bileşen olarak kullanılamayacak

Bakanlık dondurma kriterlerini belirledi. Alkol içeren ürünler bileşen olarak kullanılamayacak
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Meyve veya sebze kullanılarak üretilen çeşnili dondurmada meyve veya sebze oranı kütlece en az yüzde 15 olacak. 

Tebliğle dondurmanın, tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, taşınması, depolanması ve piyasaya arz edilmesini sağlamak üzere özelliklerinin belirlenmesi amaçlandı.

Buna göre, dondurmada hacim artış oranı en fazla yüzde 100 olacak. Meyve veya sebze kullanılarak üretilen çeşnili dondurmada meyve veya sebze oranı kütlece en az yüzde 15'i bulacak. 

Fındık, fıstık, ceviz, Antepfıstığı, badem gibi sert kabuklu meyve çeşnileri katılarak üretilen çeşnili dondurmalarda, bu çeşnilerin bir veya birkaçının birlikte kullanılması halinde toplam çeşni oranı kütlece en az yüzde 5'e ulaşacak. 

AROMA VERİCİ KULLANILAMAYACAK

Tebliğ kapsamındaki ürünlerin üretiminde ve piyasaya arzında alkol ve/veya alkol içeren ürünler bileşen olarak kullanılamayacak.

Çeşnili dondurmalardaki çeşni maddesinin adı ürün adıyla kullanılacak. Tebliğ kapsamında yer alan ve tek bir hayvan türüne ait sütün yüzde 100 kullanıldığı ürünlerde, sütün ait olduğu hayvan türü ürün adıyla kullanılabilecek.

Çeşni maddesi bulunmayan dondurmalarda, aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri kullanılmayacak ancak sade dondurmada sadece vanilya aromalarının kullanımına izin verilecek.(AA)

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Pandora
27.10.2022 03:26
Gida da standard olmalı ancak bunları kim denetliyor. Yakında kokusu çıkar yabancı bir dondurma şirketti girecektir piyasaya.  
 
Hüsamettin
26.10.2022 14:53
Alkolsüz dondurmamı olur beya,en az%50 alkol olması gerek (!)  
 
M. T
26.10.2022 13:25
Belki biz alkollü dondurma yemek istiyoruz , size ne . Çalmıyoruz , haram yemiyoruz . Alkollü dondurma istiyoruz. Tarımla ilgilenin ormanları koruyun zahmet olmazsa  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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