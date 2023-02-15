Karadeniz Sahil Yolu'ndaki tünelin girişi çöktü. Bu ülkede indiregandisiz yapılan bir şey yok mu

Karadeniz Sahil Yolu'nun Hopa-Kemalpaşa arasındaki kesimi, heyelan sebebiyle ulaşıma kapandı.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesi Limanköy mevki Kopmuş Tüneli girişinde meydana gelen heyelan kameralara saniye saniye yansıdı. Şans eseri heyelan sırasında herhangi bir aracın yoldan geçmemesi büyük bir facianın önüne geçmiş oldu. Olay sonrası iş makinesi eşliğinde, kapanan karayolu tek şeritten ulaşıma açıldı.

Alınan bilgiye göre, saat 09.00 sıralarında Artvin'in Hopa ilçesinin Esenkıyı mevkisindeki Kopmuş tünelinin girişi, üst kısmında bulunan toprak kütlesinin yağışlar nedeniyle kayması sonucu kapandı.

İhbar üzerine bölgeye giden Karayolları ekipleri, yolun temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Heyelan sonucu Hopa-Kemalpaşa arasında ulaşıma kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nda, uzun kuyruklar oluştu.

Söz konusu güzergahta ulaşım, bölge trafik ekiplerinin denetimde Kemalpaşa-Hopa istikametindeki şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı.

DAHA ÖNCEDE AYNI NOKTADA HEYELAN MEYDANA GELDİ

Öte yandan 1 Temmuz 2022 ve 13 Ekim 2022 tarihlerinde yine aynı noktada heyelan meydana gelmiş, bu olayda 4 tır zarar görürken, tırlarda bulunan 1 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı.