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Ailesi enkaz altındayken isyan eden kadın geceyi inletti: Kıyafet değil kurtarma ekibi istiyorum

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem 10 ili yıktı. Depremden en çok etkilenen illerden olan Hatay’da ailesi enkaz altındayken saatlerdir yardım bekleyen kadın, “Kılık kıyafet istemiyorum kurtarma ekibi istiyorum. Hiçbir görevli gelip elini uzatmadı” diye feryat etti.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 13:35
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Ailesi enkaz altındaki kadın geceyi inletti

Ailesi enkaz altındayken isyan eden kadın geceyi inletti: Kıyafet değil kurtarma ekibi istiyorum
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6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesindeki 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından, en büyüğü 7,6 ile Elbistan’da olmak üzere, toplam 435’ten fazla depremin meydana geldi.

Depremlerde can kaybı 5 bin 894, yaralı sayısı 34 bin 810, yıkılan bina sayısı 5 bin 775, yıkıldı ihbarı gelen bina sayısı ise 11 bin 302 olarak açıklandı.

Facianın üzerinden 2 gün geçmesine rağmen vatandaşların yardım feryatları devam ediyor.

“YARDIM GELMİYOR”

Hatay’ın Defne ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı’nda ailesi, Beyazgül Apartmanı enkazı altında olan kadın “Yardım gelmiyor” diye isyan etti.

“Kılık kıyafet istemiyorum kurtarma ekibi istiyorum” ifadelerini kullanan kadın, “Oğlum, kızım, eşim… tutunacak bir dalım kalmadı. Allahım al canımı beni kurtar. Hiçbir görevli gelip elini uzatmadı” diye feryat etti.

“BİR KİŞİ YOK”

Bir başka vatandaş, “3 gündür yardım gelmiyor. Hiçbir şekilde AFAD’dan buralara gelen bir kişi yok” dedi, acilen enkazın kaldırılması için vinç getirilmesi talebinde bulunuldu.

DEPREMDE AKILLARA KAZINAN FOTOĞRAFLAR

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