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Kur'an-ı Kerim yakan Paludan'ın çocuklarla cinsel içerikli sohbetleri ortaya çıktı

İsveç ve Danimarka'da polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın, çocuklarla yaptığı cinsel içerikli sohbetlerin ses kayıtları ortaya çıktı.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 16:54
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Paludan'ın çocuklarla cinsel içerikli sohbetleri ortaya çıktı. Kur'an-ı Kerim yakmıştı

Kur'an-ı Kerim yakan Paludan'ın çocuklarla cinsel içerikli sohbetleri ortaya çıktı
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TRT World'ün haberine göre, Paludan, 18 yaşından küçük olduğunu bilmesine rağmen sosyal medya platformu Discord üzerinden çocuklarla cinsel içerikli sohbet etti.

Ses kayıtlarına göre, Paludan, bu sohbetlerde bir öğretmenin sınıfın önünde bir çocuğa cinsel tacizde bulunması gibi senaryolar içeren rahatsız edici ve cinsel temalı konuşmalar yapıyor.

Grup sohbetlerinden birinde konuşanların, Paludan'a yaşlarının 13 ile 17 arasında olduğunu söylediği, kendisine yaşı sorulduğunda ise 39 cevabını verdiği de duyuluyor.

İsveç'te reşit olma yaşı 15 iken Paludan, Discord platformunda 13 ve 14 yaşlarındaki çocuklarla cinsel içerikli konuşmalarını sürdürdü.

Paludan, 11 Ağustos 2021'de kaydedilen bir sohbette, katılımcılardan birinin bir marketin arkasında cinsel ilişkiye girdiğini iddia etti. İddia üzerine Kullanıcı 1 isimli çocuk, "Markette çalışmıyorum ve 14 yaşındayım." yanıtını verdi.

Bir başka grup sohbetinde Paludan, çocuklara mutfakta çıplak dolaştığını söyledi.

Paludan bir defasında da İslam dinini "öğretme" veya "açıklama" amacıyla sohbet ettiğini savunduğu erkek çocuklarına, "İslam'ı neden sevmediğini" anlattı.

Şubat 2022'de YouTube hesabı kapatıldıktan sonra Discord kullanmaya başlayan Paludan hakkında, cinsel içerikli sohbetleri yüzünden herhangi bir hukuki işlem yapılmazken, geçmişte ırkçılık, karalama ve trafik cezaları dahil 14 ceza aldı.

İSVEÇ VE DANİMARKA'DA KUR'AN-I KERİM'İN YAKILMASI

İsveç'in başkenti Stockholm'de, 21 Ocak'ta, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim yakılması için Paludan'a izin vermesine, Türkiye başta olmak üzere çok sayıda Müslüman ülke tepki göstermişti.

Paludan, 27 Ocak'ta da Danimarka'da cami karşısında ve Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Hollanda'da da ırkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Lahey kentinde Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.

Türkiye ve birçok ülkede, İsveç, Hollanda ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar protesto ediliyor. (AA)

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Mancınık
3.02.2023 17:19
Romantik Soldan bu sapığa bi laf duymadık...!  
 
Seher
3.02.2023 17:15
Ağır sapık olmasa bu denli kışkırtıcı ve saygısız davranmazdı ahlaksız pedofl  
 
1950
3.02.2023 17:11
Ya bu ülke bunun gibi kafadan kontak yok mu? Zebil gibi, onlar da İncil yaksın, kavgayı bırakın gitsin, it ürüsün kervan yola devam etsin  
 
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