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Yunan basınına konuşan ABD'li senatörden hadsiz açıklama: Türkiye güvenilmez bir müttefik

ABD Senatosu üyesi Senatör Chris Van Hollen, Yunan basınına yaptığı açıklamalarda Türkiye için “güvenilmez müttefik” ifadelerini kullanırken F-16 satışı ya da güncellemeleri konusunda açık koşullar belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 19:36
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Yunan basınına konuşan ABD'li senatör Türkiye'nin güvenilmez bir müttefik olduğunu söyledi

Yunan basınına konuşan ABD'li senatörden hadsiz açıklama: Türkiye güvenilmez bir müttefik
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ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyesi Demokrat Partili Senatör Chris Van Hollen, Yunan gazetesi Kathimerini’ye açıklamalarda bulundu. Kasım ara seçimlerinde yeniden seçilmeyi bekleyen Hollen, Yunanistan’ın “önemli bir stratejik ortak” olduğunu belirttiği söyleşide Atina-Washington ilişkileri, enerji krizinin yanı sıra ABD-Türkiye ilişkileri de konuşuldu.

ABD’Lİ SENATÖRDEN S-400 VURGUSU

“Senato, Ankara’ya yeni F-16 satışı ya da var olanların güncellenmesi konusunda nerede duruyor?” sorusunu yanıtlayan Van Hollen, “Burada zamanı biraz geri sarayım çünkü bence bağlamı önemli” diyerek Türkiye’nin Rusya yapımı hava savunma sistemi S-400 almasıyla Kongre’nin F-35 satma kararından dönmesinde haklı olduğunu söyledi.

Hollen, “Bu adım önemliydi çünkü başka şeylerle birlikte, Türkiye’nin güvenilmez bir müttefik olduğunu gösterdi ve onları F-35 programından çıkartmamız önemliydi.” Şeklinde konuştu.

F-16 SATIŞI VE GÜNCELLEMESİ

Van Hollen, F-16 satışı ya da güncellemesi konusunda ise “Türkiye’nin Yunanistan gibi başka bir NATO ülkesinin hava sahasını işgal etmemesi gibi koşullar içermeli. Aynı zamanda Türkiye’nin F-16’ları, IŞİD’le savaşta kritik olan Suriyeli Kürt müttefiklerimize saldırmak için kullanmasının da engellenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani uzun lafın kısası, herhangi bir F-16 satışı ya da güncellemesi, açık koşullarla gerçekleşmeli. Kongre, F-35 meselesinde ipleri eline aldı ve garanti ederim ki F-16’lar meselesinde de Kongre oldukça dahil olacak” ifadelerini kullandı.

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