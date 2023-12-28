Yeni asgari ücret bir günde bakın kaç dolar kaybetti. Cebe girmeden eridi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Naim Arıoğlu
Yeni asgari ücret bir günde bakın kaç dolar kaybetti. Cebe girmeden eridi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın dün açıkladığında 579 dolar alınan asgari ücret bir günde eridi. Bakın asgari ücretlinin bir günlük kaybı kaç dolar oldu.

Asgari ücret için toplanıldı. Son noktayı koyan belliydi. Bakan Vedat Işıkhan bir yanına Türk-İş Başkanı, Ergün Atalay'ı aldı diğer yanına TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'u aldı asgari ücreti rakamını açıkladı. Genelde bu açıklamaları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yapardı. Ekranda Işıkhan'ı görenler belli oldu asgari ücret düşük çıkacak yorumlarını yaptı.

Vedat Işıkhan Asgari Ücretinin 2024 yılında 17 Bin 2 Lira olarak uygulanacağını söyledi. Işıkhan'dan sonra sırasıyla Atalay ve Akkol konuştu. Artık toplantı bitiyordu, Ergün Atalay mikrofona uzandı ve asgari ücret mutabakat zaptına imza koymayacaklarını söyledi.

İşte o Asgari Ücret uygulamaya daha konulmadan dolar bazında erimeye başladı. Asgari Ücret açıklanırken, dolar kuru 29,34 TL'yi. O an 579 dolar alınabiliyordu asgari ücretle. Bugün dolar yeni güne yükselişle girdi. Yeni bir rekora imza atıldı. Doların bugünkü kuru 29,44 lira. Dün 579 dolar alınan asgari ücret bir günde 2 dolar kaybetti. Bugün ancak 577 dolar alacak. Asgari ücretli ilk zamlı maaşını 1 şubatta alacak bakalım o güne kadar asgari ücretli kaç dolar kaybedecek.

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