Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu

AKP Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Kanal 7'de katılmış olduğu bir canlı yayında 2024 yılının asgari ücretinin ne zaman açıklanacağını duyurdu.

Akbaşoğlu, asgari ücret görüşmelerinin 2 kez yapıldığını ve mevzuat gereğince en büyük işçi sendikasını temsilen, en büyük işveren sendikasını temsilen 5’er kişilik bir heyet söz konusu olduğunu söyledi.

Bu yıl ve pandemi döneminde vatandaşın enflasyona ezdirilmemesi için 6 aylık dilimler içerisinde asgari ücretler belirlenme durumu olduğunu belirten Akbaşoğlu, yeni asgarin ücretin yıllık bir perspektifle belirleneceğini söyledi.

Bu konu hakkında açıklamalarda bulunan Akbaşoğlu, "Çalışma Bakanlığı bir hakem rolünde görüşmeleri dizayn etme, belirli bir noktada karara bağlama misyonunu üstlenmiş oluyor. Burada asıl fonksiyon işçi ve işveren sendikalarının beraberce ortaya koyduğu çerçeve. Cuma'ya kadar belli olacaktır." açıklamalarında bulundu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE ZAM NE KADAR OLACAK

Memur emeklilerinin farklı bir durumu olduğunu söyleyen Akbaşoğlu durumu şöyle açıkladı:

"Anayasa gereğince toplu sözleşmeler söz konusu olduğu için toplu sözleşmelerde ortaya konan haklar bağlamında bir farklılaşma söz konusu olur. Dolayısıyla Çalışma Bakanımız ifade ettiler memur ve memur emeklilerine yüzde 50’ye yakın zammın söz konusu olacağı ortaya çıkar. Bu konuda bütün emeklilerimizle ilgili asgari ücretten emeklilerimize, memurlarımıza kadar enflasyona ezdirmeyecek bir yaklaşımı hep beraber ortaya koyacağız."