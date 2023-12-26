Yandaşların kralı Cem Küçük asgari ücretin ne kadar olacağını açıkladı

Milyonlarca kişi, bu hafta açıklanacak olan asgari ücretin ne kadar olacağının tahminlerini yapıyor.

Her sektörden, her kesimden farklı farklı bir açıklama gelirken bir iddia da iktidara yakınlığı ile bilinen gazeteci Cem Küçük’ten geldi.

Küçük, TGRT’de katıldığı bir canlı yayındaki iddiasına göre, komisyon asgari ücret için 16.000 TL rakamını belirlediği ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mehmet Şimşek’e 17.000 TL’nin maliyetini sordurduğu, 17 binin bütçeye uyup uymayacağının araştırılmasını istediğini duyurdu.

16 BİN TL'DE MUTABIK KALINDI. ERDOĞAN 17 BİN DİYOR

Küçük canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da şöyle bir bilgi var, onu da söyleyeyim. Aslında 16.000 TL de anlaşılıyor. Yani "bu kurtarır" diye. Erdoğan, "17 bin TL olursa bunun bütçeye maliyeti ne olur" diye Sayın Şimşek'ten ve galiba ekibinden bir hesap yapmasını rica ediyor. Ona göre bakacaklar 16 mi 17 mi olsun diye. Bugün Sabah Gazetesi biliyorsun Erdoğan'a yakın bir gazete. Orada da geniş bir haber vardı. "16 bin TL de mutabık kalındı, 17 bin TL düşünülüyor" diye. Tabii zam gelmesini istiyoruz ama her şeye zam da geliyor, insanlar da merak ediyor.

Programın moderatörü ise Küçük'e şöyle yanıt verdi:

16 bin TL'de mutabık kalındı diye Sabah Gazetesi yazıyorsa içeriden mutlaka bir bilgi alıyordur. Her asgari ücret döneminde, her memur emekli zammı döneminde yaşadığımız gibi Sayın Cumhurbaşkanı yine müdahale edecektir. "Şu kadar da benden" yapacaktır diye düşünüyorum. Genellikle yapıyor bunu...