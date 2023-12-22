Çalışma Bakanı asgari ücretten ümidini açıkladı. İlk 2 toplantıda para konuşmayıp anılarını mı konuştular?

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ufuk Cingöz
Çalışma Bakanı asgari ücretten ümidini açıkladı. İlk 2 toplantıda para konuşmayıp anılarını mı konuştular?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan TBMM’de yaptığı açıklamada asgari ücretle ilgili dikkat çeken açıklamada bulundu.

2024’te zamlanacak asgari ücret ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2 defa toplandı. Ancak 2 toplantıda da tahmin ve beklentiler açıklanmadı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan TBMM’de bütçe görüşmelerinde konuştu.

Asgari ücretle ilgili de açıklama yapan Işıkhan herkesi şaşırttı.

Vedat Işıkhan açıklamasında, “Komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

gfhgfj.jpg

Işıkhan’ın açıklamalarının tamamı:

2002 yılında 184 lira olan net asgari ücreti; 2023 yılında 11.402 liraya yükselterek; reel olarak 3 katına çıkardık.

2024 yılı asgari ücretini tespit etmek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz 11 Aralık’ta çalışmalarına başladı. Komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz.

2016 yılında başlattığımız Asgari Ücret Desteğini 2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla sigortalı başına aylık 500 liraya yükselttik.

2023 yılının ilk dokuz ayı için 1,7 milyon işyerinde yaklaşık 24.8 milyar lira asgari ücret desteği verdik.

TÜRK-İŞ VE TİSK’İN BEKLENTİSİ?

TİSK'ın 15.000-15.5000 TL bandında bir teklif sunması bekleniyorken, Türk-İş'e göre bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 18.239 TL.4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarı da asgari 14.025 TL'ye yükseldi.

vedat.jpg

İlgili Haberler
Asgari ücret vatandaşın cebine girmeden buharlaşacak
Asgari ücret toplantısında masaya gelecek rakam ve zam oranın şifresi çözüldü
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılan işçiler Türkiye gerçeğini açıkladı
Asgari ücret toplantısında çay kahve içip saatlerce ne konuştunuz? Saraydan telefon gelmesini mi?
Son Haberler
BUDO 8 seferini iptal etti Gündem
BUDO 8 seferini iptal etti
Merkez Bankası 17 yıl sonra ilk kez bu silahı çekti Ekonomi
Merkez Bankası 17 yıl sonra ilk kez bu silahı çekti
Esnafları kızdıracak araştırma Ekonomi
Esnafları kızdıracak araştırma
Dilan Polat ve Engin Polat'ın cezaevinden kurtulma planı ortaya çıktı. Duyunca hayretler içinde kalacaksınız Gündem
Dilan Polat ve Engin Polat'ın cezaevinden kurtulma planı ortaya çıktı. Duyunca hayretler içinde kalacaksınız
Geğirememe sendromunun etkileri ve tedavisi ortaya çıktı Sağlık
Geğirememe sendromunun etkileri ve tedavisi ortaya çıktı
Sokak ortasında çapraz ateş cinayeti Gündem
Sokak ortasında çapraz ateş cinayeti
Kayınpederi ve Kayınvalidesi tarafından pusu kurulan kadın öldüresiye dövüldü Gündem
Kayınpederi ve Kayınvalidesi tarafından pusu kurulan kadın öldüresiye dövüldü