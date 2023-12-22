Çalışma Bakanı asgari ücretten ümidini açıkladı. İlk 2 toplantıda para konuşmayıp anılarını mı konuştular?

2024’te zamlanacak asgari ücret ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2 defa toplandı. Ancak 2 toplantıda da tahmin ve beklentiler açıklanmadı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan TBMM’de bütçe görüşmelerinde konuştu.

Asgari ücretle ilgili de açıklama yapan Işıkhan herkesi şaşırttı.

Vedat Işıkhan açıklamasında, “Komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Işıkhan’ın açıklamalarının tamamı:

2002 yılında 184 lira olan net asgari ücreti; 2023 yılında 11.402 liraya yükselterek; reel olarak 3 katına çıkardık.

2024 yılı asgari ücretini tespit etmek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz 11 Aralık’ta çalışmalarına başladı. Komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz.

2016 yılında başlattığımız Asgari Ücret Desteğini 2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla sigortalı başına aylık 500 liraya yükselttik.

2023 yılının ilk dokuz ayı için 1,7 milyon işyerinde yaklaşık 24.8 milyar lira asgari ücret desteği verdik.

TÜRK-İŞ VE TİSK’İN BEKLENTİSİ?

TİSK'ın 15.000-15.5000 TL bandında bir teklif sunması bekleniyorken, Türk-İş'e göre bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 18.239 TL.4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarı da asgari 14.025 TL'ye yükseldi.