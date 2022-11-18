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İTO Başkanı yeniden seçilir seçilmez iktidardan bunu istedi: Dolar ve Euro enflasyonla paralel ilerlemeli

İTO Başkanı Şekip Avdagiç, Dolar ve Euro'ya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Avdagiç, "Döviz kurunun enflasyona paralel bir seyir izlemesi gerekiyor." dedi.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 12:43
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İTO Başkanı: Dolar ve Euro enflasyonla paralel ilerlemeli

İTO Başkanı yeniden seçilir seçilmez iktidardan bunu istedi: Dolar ve Euro enflasyonla paralel ilerlemeli
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) başkanı Şekip Avdagiç, Bloomberg HT'ye ekonomiye dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) başkanlığında ikinci dönemine başlayan Şekip Avdagiç, asgari ücretin enflasyon düzeyinde artması gerektiğini söyledi. İTO Başkanı Avdagiç, asgari ücretin bölgesel olması gerektiğini ifade etti.

Avdagiç, net-brüt maaş makasının çalışanlar aleyhine bozulduğunu, vergi dilimlerinin çalışanların lehine düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi. SGK üst sınırının 50 bin TL'ye dayandığını hatırlatan Avdagiç, "Bunun yüzde 35’e kadar çıkan bir miktarı SGK'ya ödeniyor. Katsayı makul bir seviyeye göre ayarlanmalı, asgari ücrete değil enflasyona göre olmalı" dedi. Avdagiç, kıdem tazminatında da üst limitlerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

"DÖVİZ KURUNUN ENFLASYONLA PARALEL BİR SEYİR İZLEMESİ GEREK"

İTO üyeleri arasında EYT’lilerin yüzde 23-25 civarında olduğu bilgisini veren Avdagiç, tüm EYT’lilerin emekli olması halinde nitelikli ve genç işgücü kaybı olacağını, ayrıca işverenin ciddi bir kıdem tazminatı yükümlülüğü ile karşı karşıya kalacağını belirtti. Bloomberg HT'ye konuşan Avdagiç, EYT'lilerle ilgili, genç insanların emeklilik için önlerinin açılacağını, oysa bu genç ve nitelikli işgücünün, iş dünyası içinde kalması gerektiğini dile getirdi.

Küresel resesyonun Türkiye'ye olumsuz yansımaları olacağını belirten Avdagiç, döviz kurunun enflasyona paralel bir seyir izlemesi gerektiğini dile getirdi. Emtia fiyatlarında dengesizlik yaşandığını aktaran İTO Başkanı, "Tedarik zincirinde kopma yaşanıyor. Resesyon korkusu mevcut. Türkiye'nin önemli pazarlarında yaşanan daralma bizi de olumsuz etkiliyor" dedi.

"OLASI ZAMLARI DÜŞÜNEREK ÖNDEN FİYATLAMA YAPMAMAK GEREKİYOR"

Avrupa'daki daralmanın Türkiye'ye etkilerinin ne yönde olacağı sorusunu, "2000'li yılların başında Döviz fiyatı çok baskılanmıştı, o zaman ihracat da baskılanmıştı. Yurt dışına üretim yapanlar ithalatçı olmuştu, dolayısıyla bizim ortaya koyduğumuz ana yaklaşım döviz kurunun enflasyona paralel bir seyir izlemesi şeklinde. Bu sağlandığı zaman ihracatçının rekabetçiliği de sağlanmış olur. Doğal bir denge sağlanmış olur" yanıtını veren Avdagiç, önümüzdeki birkaç ay içinde bir düzelme beklediklerini dile getirdi.

Türkiye'nin öncelikli hedefinin enflasyonun aşağı çekilmesi olduğunu dile getiren Avdagiç, "Bunu yapmazsak finansman maliyeti 10 mu olmuş, 20 mi olmuş çok anlamlı değil. Evet birinci derecede dış kaynağa ulaşma ihtiyacı var. Makul fiyatlara ulaşma konusunda da toplum olarak herkese görev düştüğünü düşünüyorum. Olası zamları düşünerek önden fiyatlama yapmamak gerekiyor" değerlendirmesini yaptı. 

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Hamit Seki
18.11.2022 13:08
Adam haklı, her şeye yüzde 400 zam gelirken Dövizin bir yılda yüzde 200 değerlenmesi haksızlık, dolarlarını bozduramıyor, Geçen yıl 10 liraya aldığı dolarlarını Türk lirasına çevirse zarar edecek, ya  
 
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