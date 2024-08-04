Asgari ücretli çalışanın yıllık tazminatı ne kadar olur?

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Asgari ücretli çalışanın yıllık tazminatı ne kadar olur?

Çalışanların tazminat hakkının ne kadar olduğu, aldıkları ücrete göre değişiklik göstermektedir. Asgari ücret ile çalışan bir işçinin yıllık tazminat hakkının ne kadar olduğunu sizler için araştırdık.

Kıdem tazminatı, bir işçinin iş akdine son verilmesi halinde, çalıştığı süreye bağlı olarak değişiklik gösteren toplu bir ödemedir. Bu ödeme, işçinin emeğinin karşılığı ve yeni iş bulma sürecinde maddi zorluk yaşamaması için verilir. İşçinin kıdem tazminatı alabilmesi için aynı iş yerinde veya aynı işverene bağlı farklı iş yerlerinde en az bir yıl boyunca çalışmış olması gerekir.

Aksi halde kişinin kıdem tazminatı alma hakkı bulunmaz. Kıdem tazminatının miktarı, işçilerin aylık maaşlarına göre farklılık gösterir. Bu yazıda, asgari ücretle çalışan bir işçinin yıllık kıdem tazminatı hakkının ne kadar olduğunu detaylı bir şekilde ele alacağız.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Kıdem tazminatı hesaplamalarında, işçinin brüt ücreti temel alınmaktadır. Hesaplama yapılırken sigorta primi, sendika aidatı ve vergi gibi kesintiler öncesindeki brüt ücret esas alınır. İşçinin brüt çıplak ücreti belirlenirken bu miktar otuz ile çarpılır. Bunun yanı sıra süreklilik arz eden sosyal yardımlar ve benzeri ücretler de tazminat hesaplamasına dahil edilmektedir.

Şayet ikramiyeler ücrete endeksli ise son ücret üzerinden günlük tutar hesaplanır. Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin bir yıllık çalışması karşılığında otuz günlük giydirilmiş ücret dikkate alınır. Bu giydirilmiş ücret, işçinin aldığı brüt maaş ve düzenli olarak sağlanan sosyal yardımları içerir. Hesaplamalarda brüt tutar temel alınır ve tazminattan yalnızca damga vergisi kesintisi yapılır.

ASGARİ ÜCRET İLE ÇALIŞAN BİR İŞÇİNİN YILLIK TAZMİNATI

2024 yılı için brüt asgari ücret 13.414,50 TL olarak belirlenmiştir. Kıdem tazminatı hesaplamasında işçinin yıllık brüt ücreti esas alınır. Asgari ücretle çalışan bir işçinin yıllık kıdem tazminatı hesaplaması şu şekildedir:

- Aylık Brüt Ücret: 13.414,50 TL
- Yıllık Brüt Ücret: 13.414,50 TL x 12 = 160.974 TL

Bir yıl çalışmış bir işçi, yıllık brüt ücreti kadar kıdem tazminatı alacaktır. Bu hesaplamada, sosyal yardımlar ve süreklilik arz eden ek ödemeler de dahil edilmelidir.

Kıdem Tazminatından Yapılacak Kesintiler

Kıdem tazminatından yalnızca damga vergisi kesintisi yapılır. Damga vergisi oranı binde 7,59'dur. Bu da 160.974 TL üzerinden hesaplandığında yaklaşık olarak 1.222,80 TL kesinti yapılacağı anlamına gelir.

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