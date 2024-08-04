Rehberlik ve psikolojik danışmanlık mezunları için yeni düzenleme

Türkiye'de rehber öğretmenlerin mesleki statüsüne ilişkin önemli bir değişiklik gerçekleşti. Yükseköğretim Kurulu'nun aldığı yeni bir kararla, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun olan eğitimcilerin, "Psikolojik Danışman" unvanını kullanmaları yasaklandı. 23 Temmuz 2024 tarihli resmi yazı, bu alanda eğitim görmüş öğretmenler için mesleki tanım ve haklarında ciddi değişiklikler anlamına geliyor.

Rehber öğretmenlerin profesyonel kimliklerini ve gelecek kariyer planlarını doğrudan etkileyebilecek bir durum olarak değerlendiriliyor. Zira, "Psikolojik Danışman" unvanı, danışmanlık hizmetlerinin kalitesini ve uzmanlığını ifade eden kritik bir gösterge olarak kabul edilmekte.