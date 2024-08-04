Rehberlik ve psikolojik danışmanlık mezunları için yeni düzenleme

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık mezunları için yeni düzenleme

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 23 Temmuz 2024 tarihinde yayımladığı bir yazı ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü mezunlarının artık "Psikolojik Danışman" unvanını kullanamayacağını bildirdi.

Türkiye'de rehber öğretmenlerin mesleki statüsüne ilişkin önemli bir değişiklik gerçekleşti. Yükseköğretim Kurulu'nun aldığı yeni bir kararla, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun olan eğitimcilerin, "Psikolojik Danışman" unvanını kullanmaları yasaklandı. 23 Temmuz 2024 tarihli resmi yazı, bu alanda eğitim görmüş öğretmenler için mesleki tanım ve haklarında ciddi değişiklikler anlamına geliyor.

Rehber öğretmenlerin profesyonel kimliklerini ve gelecek kariyer planlarını doğrudan etkileyebilecek bir durum olarak değerlendiriliyor. Zira, "Psikolojik Danışman" unvanı, danışmanlık hizmetlerinin kalitesini ve uzmanlığını ifade eden kritik bir gösterge olarak kabul edilmekte.

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