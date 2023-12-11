Asgari ücrette maraton başlıyor. İlk toplantı bugün

2024 asgari ücretin belirlenmesi için toplantılar bugün başlıyor. Yaklaşık 7 milyon çalışanın gözlerini çevirdiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını bugün yapacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.

15 üyeden oluşan komisyon tarafından yol haritası belirlenecek. Yapılan çalışmalar paylaşılacak. Görüşmeler aralık ayı boyunca devam edecek.

İkinci toplantı işçi tarafını temsil eden Türk-İş'te olacak.Üçüncü toplantı ise işveren tarafı TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak. Çalışma Bakanlığı'nda yapılacak son toplantıda, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret açıklanacak.

İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapacak.

TÜRK-İŞ HEYETİNDE 4 İŞÇİ OLACAK

Bu yılki görüşmelerde önceki yıllardan farklı olarak, 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetinde ilk kez 4 işçi birden yer alacak.

Yeni asgari ücretin bu yıl işçi, işveren ve hükümetin üçlü mutabakatıyla belirlenmesini isteyen TİSK ise ücretin dengeli, istihdamı ve rekabet gücünü koruyucu bir seviyede olması gerektiği görüşünde.

VERGİLER KADEMELİ AZALTILMALI

İşçi ve işveren tarafı asgari ücretteki görüş farklılığına rağmen vergi indirimi konusunda mutabık. Her iki taraf, ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılmasında hemfikir.