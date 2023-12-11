Türkiye nereye gidiyor. Konya'da 16 yaşındaki genç kızı yaşıtı iki kız bıçakladı

Yine bir akran şiddeti...Bu sefer haber Konya'dan geldi. Sosyal medya üzerinden tartışan 16 yaşındaki genç kızlar, şiddeti seçti hem de bıçaklı olarak. 16 yaşındaki genç kız akranı bir kız tarafından göğsünden bıçaklandı.

KAYNAK: DHA
Türkiye nereye gidiyor. Konya'da 16 yaşındaki genç kızı yaşıtı iki kız bıçakladı

Türkiye'de son günlerde artan "akran şiddeti" haberlerine bir yenisi daha Konya'dan geldi. Konya'da 16 yaşındaki bir genç kız sosyal medyada tartıştığı aynı yaştaki iki kızın bıçaklı saldırısına uğradı. Göğsünden yaralanan akran şiddeti mağduru genç kız hastaneye kaldırıldı.

Konya'da A.O. (16) adlı genç kız, sosyal medyada tartıştığı aynı yaştaki iki kız tarafından bıçaklı saldırı sonucu göğsünden yaralandı. A.O. hastaneye kaldırılırken, polis kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Konya'daki olay, saat 17.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Nene Hatun Parkı'nda meydana geldi. A.O., arkadaşlarıyla parkta oturduğu sırada yanına daha önce sosyal medyada tartıştığı iki kız geldi. Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.O., göğsünden bıçakla yaralandı. Kanlar içinde kalan A.O., arkadaşları tarafından yakındaki özel sağlık kabinine getirildi.

Sağlık kabinindeki görevlilerin ilk müdahalesinin ardından A.O. çağrılan ambulansla Meram Tıp Fakültesine kaldırıldı. Polis, kaçan iki saldırgan kızın yakalanması için çalışma başlattı.

A.O.'ya ilk müdahaleyi yapan hemşire Hilal Ekiz, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, ''Biranda bir çığlık sesi oldu. İki kız koşarak sağlık kabinimize geldi. Kızlardan biri kavga sırasında göğsünden bıçakla yaralanmıştı ve kan akıyordu. Hemen içeri aldık, tamponunu yaptık. Oksijeni düşüktü, oksijen verdik. Kanı durdurup, gerekli ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, polis ve sağlık ekiplerine haber verdik. Ardından yaralıyı, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekibine teslim ettik. Şu an yaralının sağlık durumu iyi." dedi.

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