Asıl ev almadan vatandaş olanların sayısına bak. Açıklananlar sadece ev alarak vatandaş olanların sayısı

Seçim sürecinde zaman zaman gündeme gelen Türk vatandaşlığı kazanan sığınmacıların ve yabancıların sayısı, Erdoğan'ın kazandığı 2. tur seçimlerinden sonra yeniden tartışma konusu oldu.



İçişleri Bakanlığı Türk vatandaşlığı kazanan kişi sayısı 413 bin 548 olarak açıklamıştı. Bu sayı gayrimenkul alarak vatandaş olanların sayısı. Ancak ev almadan vatandaş olanların sayısı kaç işte bu kocaman bir soru işareti



"6.7 MİLYONLUK FAZLALIK VAR"

Cumhuriyet gazetesinden Rengin Temoçin’in haberine göre, Bilişim uzmanı Füsun Sarp Nebil, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna sayılı günler kala yaptığı araştırmada seçmen sayısında 6.7 milyonluk bir fazlalık olduğunu belirterek Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıklama yapması gerektiğini söyledi.

“Adrese dayalı nüfus sayımının başladığı 2007’den 2023’e kadar geçen 16 yılda seçmen sayısında anlamlandıramadığım 6.7 milyonluk bir fazlalık var. Bir başka deyişle toplam seçmen sayısının 10.5’i” diyen Nebil, bu zaman aralığında nüfusun 15 milyon, seçmen sayısının ise 21.4 milyon arttığına dikkat çekti.



"YSK'NIN AÇIKLAMA SORUMLULUĞU VAR"

Verilere ilişkin bilgi veren Nebil, “2002 tarihinde nüfus 68.5 iken yüzde 40.1 genç nüfus var. Yani 26.5 milyon. Eğer 68.5’ten 26.5 çıkarırsanız geriye 42 milyon kalır. O yılın seçmen sayısı budur. Buna karşılık, 2023 yılına geldiğinizde genç nüfus azalmış yani yüzde 30’a düşmüş. Bu sefer 85 milyon olan nüfusumuzla hesaplarsanız yine 26 milyon genç var. Bunu 85’ten çıkarırsanız, seçmen sayısı 59 milyon olur, halbuki verilen seçmen sayısı 64 milyon. Bunun içinde şu vardır, bu vardır. YSK’nin açıklama sorumluluğu var” dedi.

Seçim sisteminin şeffaf olması gerektiğini vurgulayan Füsun Nebil, “Genç nüfus diyorlar ancak hesaplaması var, genç nüfus değil. Ölüm doğuma bakıyoruz tam tersine azalma olması lazım. O da değil. Yasal göçmenlere bakıyoruz o da değil” dedi.

Nebil, “Yüzde 10 çok önemli bir rakam. Seçimin dengelerini değiştirebilecek düzeyde” değerlendirmesinde bulundu.



REFERANDUM ÖNCESİ ARTIŞ

Nebil, Aralık 2007 ve 2010 arasının yani “Yetmez ama evet” sloganı ile işaretlenen anayasa referandumunun olduğu 2010 seçiminin dikkat çekici olduğunu da vurguladı. Nebil, “Türkiye nüfusu yıllık ortalama 1 milyon artıyor. Yani 2007-2010 arasında ortalama 3 milyon artması lazım. Buna karşılık, seçmen sayısının da aşağı yukarı bu civarda olması beklenir. 2007-2010 aralığında nüfus 3.1 milyon artarken seçmen sayısı 6.7 milyon artmış” diye konuştu.



ÜMİT ÖZDAĞ DA SURİYELİ SAYISINDA UYARMIŞTI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ FOX TV'de İlker Karagöz ile Fox Çalar Saat programında gündemi değerlendirdi.



Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden üst düzey bir yöneticiden mesaj aldığını söyleyen Özdağ, Türkiye'de 7 milyon Suriyeli olduğunu söyledi.



Özdağ'ın konuşması şöyle:

"Türk halkından gerçekler gizleniyor demiştim. 7 milyon Suriyeli olduğunu söylemiştim. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün üst düzey yöneticisi mesaj atmış bana şu an, diyor ki Türkiye vatandaşlığı verilen Suriyeli bir buçuk milyon civarında. Geçiçi statü ise 5.3 milyon. Birlikte 7 milyon oluyor zaten."

AKP'ye oy veren seçmene seslenen Özdağ, "Eğer 13 milyon sığınmacı Türkiye'de kalırsa iktidarda CHP'de olsa, AKP'de olsa Türkiye iç savaşa sürüklenecek." diye konuştu.

Özdağ, "Adam Afganistan'da doğmuş, Cidde'de yaşıyor Türk seçimlerinde oy kullanıyor. Adam Libya'da doğmuş Dubai'de yaşıyor Türkçe'nin T'sini bilmiyor oy kullanıyor. Bundan memnunsanız sizi Allah bildiği gibi yapsın. Bu seçimde iki eliniz kanda da olsa Kemal Bey'e oy verin" dedi.