Aslandişi bitkisi neye iyi gelir?

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Aslandişi bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Aslandişi bitkisiyle ilgili detaylar haberimizde…

ASLANDİŞİ NEDİR?

Bileşikgiller familyasından; yol kenarında, çayır ve hendeklerde yetişen bir çeşit bitkidir. Yaprakları rozet şeklindedir. Çiçekleri sarıdır. Taze yaprakları salata olarak da yenilebilir. Kökünde; Torexacin, levulin, inulin ve eker vardır. Yaprakları ilkbahar; kökleri ise, sonbahar aylarında toplanıp, kurutulur.

ASLANDİŞİ BİTKİSİ NEYE İYİ GELİR?

- İdrar söktürür. Mesane ve kalınbağırsak iltihaplarını giderir.

-Göğsü yumuşatır, öksürüğü keser.

-Balgamlı ishalleri keser.

-Karaciğer şişkinliğini indirir.

-Böbrek ve safra taşlarını düşürür. Sarılıkta faydalıdır.

-Anne sütünü artırır. Taze sürgünleri kırıldığı zaman akan sütü de dişleri temizler.

NASIL KULLANILIR?

Öğütülen kökü, kahveye katılır.