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Aslandişi bitkisi neye iyi gelir?

Aslandişi diğer ismiyle karahindiba bitkisini balgamlı ishalleri kesmesinden kadar birçok hastalığa iyi geldiği vurgulandı. Aslandişi bitkisiyle ilgili detaylar haberimizde…

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 09:33
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Aslandişi bitkisi neye iyi gelir?

Aslandişi bitkisi neye iyi gelir?
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İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Aslandişi bitkisinin faydaları dikkat çekti.
Aslandişi bitkisiyle ilgili detaylar haberimizde…

ASLANDİŞİ NEDİR?

Bileşikgiller familyasından; yol kenarında, çayır ve hendeklerde yetişen bir çeşit bitkidir. Yaprakları rozet şeklindedir. Çiçekleri sarıdır. Taze yaprakları salata olarak da yenilebilir. Kökünde; Torexacin, levulin, inulin ve  eker vardır. Yaprakları ilkbahar; kökleri ise, sonbahar aylarında toplanıp, kurutulur.

ASLANDİŞİ BİTKİSİ NEYE İYİ GELİR?

- İdrar söktürür. Mesane ve kalınbağırsak iltihaplarını giderir.

-Göğsü yumuşatır, öksürüğü keser.

-Balgamlı ishalleri keser.

-Karaciğer şişkinliğini indirir.

-Böbrek ve safra taşlarını düşürür. Sarılıkta faydalıdır.

-Anne sütünü artırır. Taze sürgünleri kırıldığı zaman akan sütü de dişleri temizler.

NASIL KULLANILIR?

Öğütülen kökü, kahveye katılır.

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