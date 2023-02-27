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Aslanpençesi neye iyi gelir?

Aslanpençesi bitkisi ateş düşürmesinden birçok hastalığa iyi geldiği vurgulandı. Aslanpençesi bitkisiyle ilgili detaylar haberimizde…

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 09:35
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Aslanpençesi neye iyi gelir?

Aslanpençesi neye iyi gelir?
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İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Aslanpençesi bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Aslanpençesi bitkisiyle ilgili detaylar haberimizde…

ASLANPENÇESİ BİTKİSİ NEDİR?

Gülgillerden; çayırlarda, ormanlarda yetişen ve türlü çeşitleri olan bir yabani bitkidir. 5-7 parçalı olan yaprakları büyüktür. Kökü geniştir. Çiçekleri; ufak yıldız  eklinde olup, yeşilimtıraktır. Mart-Temmuz ayları arasında toplanıp, kurutulur.

ASLANPENÇESİ BİTKİSİ NEYE İYİ GELİR?

- Ateş düşürür

-Vücuda kuvvet verir

-Yarımbaş ağrılarını keser

-Anne sütünü artırır.

- Cilt rahatsızlıklarına iyi gelir.

- Farklı kanser türlerine iyi gelir.

-Kalp ve damar sağlığına dosttur.

-Menopoz dönemindeki kadınların kullanımı önerilir.

-Erkeklerin sperm kalitesini arttırmaya yardımcı olur.

-Regl düzensizliği olan kadınlar kullanabilir.

-Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Özellikle soğuk havalarda vücudun güçlü durmasını sağlar.

-Göz sağlığına da iyi gelen şifalı bir bitkidir.

-Sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur.

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