Aslanpençesi neye iyi gelir?

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Aslanpençesi bitkisinin faydaları dikkat çekti.
Aslanpençesi bitkisiyle ilgili detaylar haberimizde…
ASLANPENÇESİ BİTKİSİ NEDİR?
Gülgillerden; çayırlarda, ormanlarda yetişen ve türlü çeşitleri olan bir yabani bitkidir. 5-7 parçalı olan yaprakları büyüktür. Kökü geniştir. Çiçekleri; ufak yıldız eklinde olup, yeşilimtıraktır. Mart-Temmuz ayları arasında toplanıp, kurutulur.
ASLANPENÇESİ BİTKİSİ NEYE İYİ GELİR?
- Ateş düşürür
-Vücuda kuvvet verir
-Yarımbaş ağrılarını keser
-Anne sütünü artırır.
- Cilt rahatsızlıklarına iyi gelir.
- Farklı kanser türlerine iyi gelir.
-Kalp ve damar sağlığına dosttur.
-Menopoz dönemindeki kadınların kullanımı önerilir.
-Erkeklerin sperm kalitesini arttırmaya yardımcı olur.
-Regl düzensizliği olan kadınlar kullanabilir.
-Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Özellikle soğuk havalarda vücudun güçlü durmasını sağlar.
-Göz sağlığına da iyi gelen şifalı bir bitkidir.
-Sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur.