Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal Erdoğan’ı öve öve bitiremedi. Demokrasinin sigortası ilan etti

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal’ın Erdoğan’ı övdüğü paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Son zamanlarda iktidarı destekleyen açıklamalarıyla bilinen ve AKP’ye geçeceği söyleyen Aslı Baykal, Millet İttifakı’nın adayı Kılıçdaroğlu’nu eleştirirken Erdoğan’ı da demokrasinin sigortası ilan etti…

İYİ Kİ ERDOĞAN VAR…

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Baykal mesajında; “Kılıçdaroğlu’nun çoklu ittifak bloku türlü vaatlerle, kendinden başka aday çıkmasını önlemeye çalışıyor. İyi ki Erdoğan var da demokrasimizi yaşatabileceğiz. O da olmasa oluşan acayip blok tüm sesleri susturacak ve seçime tek aday girmesine izin verecek.” İfadelerini kullandı…

İşte o paylaşım: