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Erdoğan eski patronunun cenazesine katıldı

Erdoğan, bir dönem patronu olan Kemal Coşkun'un cenazesine katıldı.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 18:13
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Erdoğan eski patronu Kemal Coşkun'un cenazesine katıldı

Erdoğan eski patronunun cenazesine katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir dönem muhasebecilik yaptığı Coşkun Et ve Et Mamulleri'nin Kurucusu Kemal Coşkun'un cenazesine katıldı.

İş insanı Kemal Coşkun bir süredir akciğerlerinde su toplanması ve iç kanama nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. 86 yaşındaki Coşkun dün hayatını kaybetti. 

Coşkun için bugün Fatih Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene Erdoğan da katıldı.

Cenaze namazında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de yer aldı.

Coşkun'un naaşı, cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Eyüpsultan'da bulunan Işıklar Köyü Mezarlığı'na götürüldü

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