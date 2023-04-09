Baykal'ın oğlu ve kızı seçimde rakip oldu. Biri AKP'den biri de CHP'den aday

Editör: Özge Ceren Çimen

11 Şubat’ta hayatını kaybeden CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal ile Ataç Baykal’ın milletvekili adayı olacakları öne sürüldü.

Seçime 34 gün kala Ankara’da siyaset koridorlarında her geçen gün dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

CHP’ye karşı sert açıklamalarıyla gündeme gelen eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal’ın AKP listelerinden milletvekili adayı olacağı, CHP’ye yakınlığı bilinen Deniz Baykal'ın oğlu Ataç Baykal'ın ise kız kardeşinin aksine CHP listelerinden milletvekili adayı olacağı öne sürüldü.

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlediği CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ağır eleştirilerde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'demokrasi' üzerinden övgüde bulunan Baykal, Kılıçdaroğlu'nun türlü vaatlerle, kendinden başka aday çıkmasını önlemeye çalıştığını savunmuştu.

Siyasi partilerin 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacakları milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etmeleri için belirlenen süre bugün saat 17.00'de dolacak.

Bu kapsamda şu ana kadar Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi ve Millet Partisi milletvekili adaylarına ilişkin listeyi YSK'ye sundu.

Teslim edilen listeler YSK tarafından incelenmeye başlanacak, eksiklik bulunması halinde bunların tamamlanması için ilgililere 14 Nisan'a kadar süre tanınacak. Ardından geçici aday listeleri 15 Nisan'da, kesin listeler ise 19 Nisan'da ilan edilecek.

Siyasi partilerin seçim çevreleri itibarıyla milletvekili kesin aday listeleri ile bağımsız adaylar, radyo, televizyon, Resmi Gazete ve illerde ilan edilecek.

SEÇMENLERE İKİ AYRI OY PUSULASI VERİLECEK

14 Mayıs'taki seçimlerde, seçmenlere verilecek iki oy pusulasından biri cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak. Bu oy pusulasının en üst kısmında "Cumhurbaşkanı Adayları" başlığı bulunacak.

İkinci oy pusulasında ise seçmenler milletvekili adaylarına oy verecek. Seçmenler, hem cumhurbaşkanına hem milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa attıktan sonra oy verme işlemini tamamlayacak.

ASLI BAYKAL KİMDİR?

Aslı Baykal, 1965'te ABD'de doğdu. Tıp Fakültesinde eğitim gördükten sonra Ankara Numune Hastanesi'nde görev aldı. Ardından Biyokimya alanında yüksek lisans çalışmalarında bulundu. Aslı Baykal, erken yaşlarda doçent oldu ve şu an hala görev yaptığı Akdeniz Üniversitesi'nde Biyokimya profesörü olarak çalışmaya başladı. İleri seviyede İngilizce ve Almanca bilen Aslı Baykal'ın birçok dergide makaleleri yayımlandı.

Annesi Olcay Baykal olan Aslı Baykal'ın Ataç Baykal adında erkek kardeşi vardır. İlk evliliğinden iki çocuğu olan Aslı Baykal, ikinci evliliğini Halil Ataman'la yaptı. Aslı Baykal şu anda bekardır.

ATAÇ BAYKAL KİMDİR?

Ataç Baykal, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli bir doktoru ve tıp profesörüdür. Ataç Baykal Orta öğrenimini Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1988 yılında mezun olmuştur. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi alan Ataç Baykal, bu eğitimini de 1993’te tamamlamıştır. 2001’de doçent olan Ataç Baykal, 2008’de profesör olmuştur. 1993-1995 arasında ABD’de Washington DC’deki Washington Hospital Center ve New York’taki Mount Sinai Medical Center hastanelerinde organ nakli konusunda üst ihtisas yapmştırı. 2002-2003’te ABD'de Houston, Texas'taki Texas Üniversitesi M. D. Anderson Kanser Merkezi ile Dallas, Texas'taki Texas Üniversitesi Southwestern Tıp Merkezi'nde meme hastalıkları ve meme kanseri konusunda üst ihtisas yapmıştır.

Hacettepe Ünivesitesi Tıp Fakültesi’nin 2001 yılı Teşvik Ödülü’nü alan Ataç Bakyal'ın ECFMG ve FLEX sertifikaları bulunmaktadır. TÜBİTAK, Fulbright ve Susan G. Komen Breast Cancer Foundation burslarını kazanmıştır. Meme kanserinin cerrahi tedavisi, özellikle onkoplastik cerrahi yöntemler ve metastatik meme kanserinde cerrahi tedavi, sentinel lenf nodu biyopsisi, meme hastalıklarında risk analizi ve meme kanserinde alternatif tedavi yöntemleri ile ilgilenmektedir.

Deniz Baykal'ın çocukları arasında parti karşıtlığı. Uzun süredir CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert söylemleriyle gündeme gelen Aslı Baykal AKP'den, Ataç Baykal ise CHP'den milletvekili adayı oldu.

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP karşıtlığını sürdürüyor. CHP'ye karşı sert söylemleriyle gündeme gelen Aslı Baykal, AKP listelerinden milletvekili adayı oldu.

Öte yandan Deniz Baykal'ın oğlu Ataç Baykal'ın ise CHP'ye yakınlığının devam ettiği de biliniyor.

Ataç Baykal, kız kardeşinin aksine CHP listelerinden milletvekili adayı oldu.