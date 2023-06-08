Aslı Enver hamileliği hakkında ilk kez konuştu

Aslı Enver ve Mehmet Günsür’ü başrollerinde buluşturan Disney+’ın yeni orijinal dizisi ‘Arayış’ın yayınına sayılı günler kala dizinin özel gösterimi gerçekleşti. 14 Haziran’da Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında aynı anda yayına girecek dizinin 6 bölümü birden izleyicilerle buluşacak.

The Walt Disney Company’nin dijital yayın platformu Disney+’ın 14 Haziran’da yayına girecek yeni orijinal içeriği ‘Arayış’ın dün gece özel gösterimi gerçekleşti. Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, özgün hikaye ve senaryosunu Nükhet Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ödüllü yönetmen Emin Alper’in oturduğu ‘Arayış’, Aslı Enver ve Mehmet Günsür’ü başrollerinde buluşturuyor.

Özel gösteriminde izleyenlerden tam not alan dizi, 14 Haziran’da Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında aynı anda 6 bölümüyle birden yayında olacak.

"HAMİLELİK GAYET İYİ"

Geçtiğimiz yıl eşi Berkin Gökbudak ile evlilik kararı alan Aslı Enver, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu öğrenmişti. Bir kız bebek dünyaya getirecek olan Enver, hamilelik süreci ile ilgili, "Her şey yolunda. Gayet güzel gidiyor süreç" dedi.

Yer aldığı projedeki rol arkadaşı Mehmet Günsur'un da 2006 yılında evlendiği Katerina Mongio'dan iki tane çocuğu olmuştu. Gazetecilerin, "Mehmet Bey'den de destek alıyor musunuz bu süreç için? Tecrübesi size katkı sağlıyor mu?" sorusuna ise Enver, "Tabii ki. Herkes bir şekilde tecrübelerini birbirine aktarıyor" diye konuştu.

Aslı Enver'in şiş karnı ilk kez böyle görüntülendi.