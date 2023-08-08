Bebeğini paylaşan Aslı Enver'den güldüren sözler

Bir ay önce anne olan oyuncu Aslı Enver, sosyal medya hesabından kızı Elay'ın pozlarını "Saçım şekil, önümden çekil" sözleriyle paylaştı.

Bebeğini paylaşan Aslı Enver'den güldüren sözler

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren ve geçtiğimiz sene Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan Aslı Enver, 1 ay önce ilk bebeğini kucağına aldı. Şimdilerde vaktinin büyük bir kısmını çocuğuyla geçiren Enver, sosyal medya hesabından esprili bir şekilde bebeğinin saçlarını yayınladı.

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PAYLAŞIMI GÜLDÜRDÜ

Son olarak Arayış dizisinde rol alan Aslı Enver, 6,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Elay adını verdiği kızının saçlarını paylaşarak "Saçım şekil, önümden çekil" sözleriyle güldürdü.

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