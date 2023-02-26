Aslı Tandoğan depremzede çiftin nikah şahitliğini yaptı. Ünlü oyuncu günlerdir afet bölgesinde yaraları sarmaya çalışıyor

Aslı Tandoğan, Kahramanmaraş'ta çadırda kalan depremzedeler için yardımda bulunmaya devam ediyor. Bölgede yaşadıklarını paylaşan oyuncuya kullanıcılardan teşekkür yorumları yağdı.

UCİM koordinatörlüğünde Kahramanmaraş'a giden Tandoğan, hem depremzedelere ihtiyaçlarını ulaştırdı hem de depremzede çocuklara eğlenceli vakit geçirmelerinde yardımcı oldu.

Kahramanmaraş'ta depremzede bir çift Ayşe ve Nevzat’ın nikah şahitliğini yaptığı anları paylaşan oyuncu duygu dolu anlar yaşadı,

Tandoğan paylaşımına:

"O kadar çok duyguyu bir arada yaşadım ki… Anlatmam mümkün değil! Çadır kentte kalan Ayşe ve Nevzat’ın (gelin tarafı) nikah şahidi oldum. Akıllı bıdık Ertuğrul’la puzzle yaptım. Canım ülkemin canım çocuklarıyla, anneleriyle sarıldım, dertleştim. Güzel yurdumun güzel insanları en güzel şeyleri hak ediyorlar. En kısa zamanda evlerine ve düzenlerine kavuşmaları dileğiyle.

@ucimorgtr vesile olduğunuz için teşekkür ediyorum"

notunu düştü.