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Aslı Tandoğan depremzede çiftin nikah şahitliğini yaptı. Ünlü oyuncu günlerdir afet bölgesinde yaraları sarmaya çalışıyor

Oyuncu Aslı Tandoğan, 6 Şubat gecesi Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem sonrasında uzun bir süredir Kahramanmaraş'ta, sahada yardımlarına devam ediyor. UCİM aracılığıyla bölgeye giden oyuncu, yaşadıklarını sosyal medya hesabında yayınladı. Herkesi duygulandıran paylaşımda Tandoğan, çadırda kalan bir çiftin nikah şahidi olduğunu yazdı.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 08:30
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Ünlü oyuncu Aslı Tandoğan depremzede çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Aslı Tandoğan depremzede çiftin nikah şahitliğini yaptı. Ünlü oyuncu günlerdir afet bölgesinde yaraları sarmaya çalışıyor
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Aslı Tandoğan, Kahramanmaraş'ta çadırda kalan depremzedeler için yardımda bulunmaya devam ediyor. Bölgede yaşadıklarını paylaşan oyuncuya kullanıcılardan teşekkür yorumları yağdı.

UCİM koordinatörlüğünde Kahramanmaraş'a giden Tandoğan, hem depremzedelere ihtiyaçlarını ulaştırdı hem de depremzede çocuklara eğlenceli vakit geçirmelerinde yardımcı oldu.

Kahramanmaraş'ta depremzede bir çift Ayşe ve Nevzat’ın nikah şahitliğini yaptığı anları paylaşan oyuncu duygu dolu anlar yaşadı, 

Tandoğan paylaşımına:

"O kadar çok duyguyu bir arada yaşadım ki… Anlatmam mümkün değil! Çadır kentte kalan Ayşe ve Nevzat’ın (gelin tarafı) nikah şahidi oldum. Akıllı bıdık Ertuğrul’la puzzle yaptım. Canım ülkemin canım çocuklarıyla, anneleriyle sarıldım, dertleştim. Güzel yurdumun güzel insanları en güzel şeyleri hak ediyorlar. En kısa zamanda evlerine ve düzenlerine kavuşmaları dileğiyle.
@ucimorgtr vesile olduğunuz için teşekkür ediyorum"
notunu düştü.

 

 

 

 

 

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